انسدادِسموگ : 831 گاڑیوں کی نشاندہی
لاہور(آن لائن)سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کیلئے سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں اور ڈرونز کی مدد سے صوبے بھر میں 7 روز کے دوران کیمروں کے ذریعے 2 ہزار 223 خلاف ورزیوں اوردھواں چھوڑنیوالی 831 گاڑیوں کی نشاندہی ہوئی۔
سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کیلئے سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں اور ڈرونز کی مدد سے صوبے بھر میں 7 روز کے دوران کیمروں کے ذریعے 2 ہزار 223 خلاف ورزیوں اوردھواں چھوڑنیوالی 831 گاڑیوں کی نشاندہی ہوئی۔
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