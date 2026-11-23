ضلع گجرات کی تمام یونین کونسلوں کے ناموں کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری
لاہور(سٹاف رپورٹر)محکمہ بلدیات و کمیونٹی ڈویلپمنٹ حکومتِ پنجاب نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے سیکشن 10کی ذیلی دفعہ (3)کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے۔۔۔
ضلع گجرات کی مقامی حکومتوں میں شامل تمام یونین کونسلوں کے ناموں کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ سیکرٹری بلدیات و کمیونٹی ڈویلپمنٹ آصف بلال لودھی کے دستخطوں سے جاری ہونے والا یہ نوٹیفکیشن 6اکتوبرکے پنجاب گزٹ میں شائع کیا گیا ہے۔
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