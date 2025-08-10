صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

  • ملتان
واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

ملتان (وقائع نگار خصوصی) واسا ملتان نکاسی آب اور شکایات کے ازالے کیلئے سرگرم ہے ۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان کی ہدایت پر مون سون پلان کے تحت سیوریج لائنوں کی صفائی کا آپریشن تیز کر دیا گیا ہے ۔۔

رائٹرز کالونی، سمن آباد، گلبرگ کالونی، معصوم شاہ روڈ اور حافظ جمال روڈ سمیت مختلف علاقوں میں ونچنگ مشینری کے ذریعے آپریشن جاری ہے ۔ مچھلی منڈی چوک کے قریب 54 انچ قطر کی ٹرنک سیوریج لائن سے کوڑا، پلاسٹک بیگز اور دیگر مواد نکالا جا رہا ہے ۔ تمام سب ڈویژنوں کی ٹیمیں دن رات کے شیڈول کے مطابق ڈی سلٹنگ میں مصروف ہیں۔فضل کریم ٹاؤن، اللہ آباد، نقشبند کالونی، مومن آباد، پیراں غائب روڈ، زکریا ٹاؤن، مدینہ کالونی، اسلام نگر، سمن آباد، احمد آباد، شاہین ہومز اور متعدد دیگر علاقوں میں مین ہولز کی صفائی کی گئی۔ سب ڈویژنوں نے ایم ڈی واسا کو کارکردگی رپورٹ پیش کی، جس پر انہوں نے مزید تیزی کی ہدایت دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چہلم امام حسین ؓپر فول پروف سکیورٹی انتظامات کرینگے ،ڈی سی

میونسپل کمیٹی کی جشن آزادی و معرکہ حق سائیکل ریلی

ٹو بہ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس

جشن آزادی ،معرکہ حق تقریبات:ایف ڈی اے کمپلیکس سج گیا

سکیورٹی کا انتظام نہ کرنے پر2دکانداروں کیخلاف مقدمات درج

کھلا پیٹرول فروخت کرنے والا دکاندار حوالات پہنچ گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل