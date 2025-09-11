بیوپاری اللہ رکھا بھٹی ، اس کی اہلیہ پر تشدد کی ویڈیو وائرل
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)لڈن کے بیوپاری اللہ رکھا بھٹی اور اس کی اہلیہ پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔ متاثرہ خاتون نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ منشاء ورک نے سرعام مارپیٹ کرتے ہوئے۔۔۔
اس کے کپڑے پھاڑ دیے ، زمین پر لٹا کر ٹھڈوں اور مکوں سے زخمی کیا، پسٹل کے بٹ مارے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں اقدامِ قتل، اغوا، ناجائز اسلحہ اور تشدد کے مقدمات درج ہیں لیکن وہ ہر بار مختلف طریقوں سے بچ نکلتا ہے ۔