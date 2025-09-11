صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوپاری اللہ رکھا بھٹی ، اس کی اہلیہ پر تشدد کی ویڈیو وائرل

  • ملتان
بیوپاری اللہ رکھا بھٹی ، اس کی اہلیہ پر تشدد کی ویڈیو وائرل

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)لڈن کے بیوپاری اللہ رکھا بھٹی اور اس کی اہلیہ پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔ متاثرہ خاتون نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ منشاء ورک نے سرعام مارپیٹ کرتے ہوئے۔۔۔

 اس کے کپڑے پھاڑ دیے ، زمین پر لٹا کر ٹھڈوں اور مکوں سے زخمی کیا، پسٹل کے بٹ مارے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں اقدامِ قتل، اغوا، ناجائز اسلحہ اور تشدد کے مقدمات درج ہیں لیکن وہ ہر بار مختلف طریقوں سے بچ نکلتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن