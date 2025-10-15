صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوق میں اسلحہ کیساتھ بنائی تصویر عذاب بن گئی، محمد حفیظ

  • ملتان
شوق میں اسلحہ کیساتھ بنائی تصویر عذاب بن گئی، محمد حفیظ

دوکوٹہ(نامہ نگار) نواحی چک نمبر 145ڈبلیو بی کے رہائشی محمد حفیظ ولد محمد اقبال قوم سوہلہ نے معززین علاقہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شوق میں کی گئی ایک غلطی اب ان کیلئے عذاب بن چکی ہے ۔

 کچھ عرصہ قبل کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران چند تماشائیوں نے انہیں اسلحہ کے ساتھ تصویر بنوانے کا کہا جس پر انہوں نے ان کی رائفل پکڑ کر موبائل سے تصویر بنوا لی۔ چند ماہ قبل بچوں نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کردی، جس پر تھانہ ٹبہ سلطان پور میں مقدمہ نمبر 897/25درج ہوگیا۔ حفیظ نے کہا کہ وہ ضمانت پر ہیں لیکن پولیس اہلکار انہیں مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹریکٹر ٹرالی چلا کر مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال رہا ہے۔ میں شریف شہری ہوں ، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے اپیل ہے کہ انہیں انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر