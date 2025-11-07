صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ آگاہی سیمینار اور واک کا خانیوال میں انعقاد

  • ملتان
سموگ آگاہی سیمینار اور واک کا خانیوال میں انعقاد

طلبہ میں سموگ سے بچاؤ کے لیے ماسکس تقسیم ،شجرکاری بھی کی گئی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سموگ سے بچاؤ اور عوامی آگاہی کی مہم کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ خانیوال کی جانب سے آگاہی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و چیئرپرسن کے پی ایس ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر خانیوال پبلک اسکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں سموگ سے متعلق آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار گنیتا، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجم، پرنسپل حافظ راشد سعید رانا سمیت اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مقررین نے سموگ کے مضر اثرات اور احتیاطی تدابیر پر گفتگو کی۔ طلبہ میں سموگ سے بچاؤ کے لیے ماسکس تقسیم کیے گئے اور شجرکاری بھی کی گئی۔ واک میں شرکاء نے سموگ کے خاتمے اور ماحول کے تحفظ کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ