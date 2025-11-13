صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان بھارت کے ہاتھوں کھیلنا بند کرے ، یوسف کسیلیہ

  • ملتان
افغانستان بھارت کے ہاتھوں کھیلنا بند کرے ، یوسف کسیلیہ

باز نہ آیا تو سخت رد عمل ہوگا،اسلام آباد حملہ قابل مذمت، بزدلانہ فعل ،گفتگو

گگو منڈی(نامہ نگار)ایم پی اے وایڈیشنل جنرل سیکر ٹری مسلم ن جنوبی پنجاب.چیئر مین چیف منسٹر انشی اٹیو چودھری محمد یوسف کسیلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد خود کش حملہ انتہائی قابل مذمت،بھارت جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی پر اتر آیا، پاکستان کی طرف سے سخت جواب دیا جائے گا ۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد خود کش حملہ ایک بزدلی کاُثبوت ہے ،بھارت یا افغانستان اتنے تیس مار خان ہیں تو میدان میں جنگ کریں، بزدلوں کی طرح خود کش حملے کے کے بے گناہ شہریوں کوُشہید کیوں کر رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ایک مدت تک پاکستان افغانیوں کی مہمان نوازی کرتا رہا ہے اور اس احسان کا بدلہ بھارت کی ایما پر خود کش حملوں سے دیا جا رہا ہے ،اگر افغانستان باز نہ آیا اور اسی طرح بھارت کے ہاتھوں کھیلنے سے باز نہ آیا تو پاکستان کی بہادر افواج بھارت جیسا سلوک افغانستان کے ساتھ کر کے اسے ایسا سبق سیکھائیں گی کہ وہ مدتوں یاد رکھے گا، اتنے احسانوں کے بعد بھی افغانستان پاکستان کا نہ بن سکا تو دنیا کا کوئی ملک بھی اس پر بھروسا نہیں کر سکتا ، بھارت افغانستان پراکسی کا اسلام آباد خود کش حملے کے بعد دینا کو بھارت کا اصل چہرہ پہچان لینا چاہیے جو ایک دہشت گرد ملک ہے مگر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا وادی سون کے گاؤں کفری کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

پنجاب ہائی وے پٹرول کے 22کانسٹیبلوں کو ترقیاں مل گئیں

4جواری گرفتار،رقم برآمد مقدمہ درج کر لیا گیا

تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب فروش گرفتار، 30 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن