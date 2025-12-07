صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

  • ملتان
ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس منعقدہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل اور دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔۔۔

اجلاس میں 13کیسز میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فریقین کے موقف سنے گئے اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسران نے ہر کیس کے متعلق حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی۔جلاس میں متعدد کیسز میں حقداران کو فوری قبضہ دلوانے اور فیصلوں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انصاف ملنے پر سائلین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کا شکریہ اداکیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام پر سخت ایکشن،افسروں کی برطرفی کے احکامات،کمشنر کا اچانک دوروں کا اعلان

سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کو ڈپٹی کمشنر خوشاب کی جانب سے انعام

میانوالی :ڈی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

شاہ پور:رکشہ ڈرائیور پر تشدد ملز موں کے خلاف مقدمہ درج

نوسر باز نے دکاندار کو چکمہ دے کر اس کے اکاو نٹ کا صفایا کر دیا

مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتارکر لیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل