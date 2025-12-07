صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

  • ملتان
جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

موسم سرما کی آمد کیساتھ ہی ملک بھر میں سولر پینلز کی مارکیٹ پر گہر اثر

ملتان (خصوصی رپورٹر)موسم میں تبدیلی کے ساتھ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سولر سسٹم کے نرخ گر گئے بتایاگیاہے کہ پاکستان میں شمسی توانائی کے گھریلو اور کمرشل نظاموں کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے ، جس نے صارفین کو گرمیوں سے قبل سستی اور ماحول دوست توانائی کے حل اپنانے کا بہترین موقع فراہم کر دیا ہے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں بجلی کی مجموعی طلب کم ہوئی ہے ، جس کا براہ راست اثر سولر پینلز کی مارکیٹ پر پڑا ہے اور قیمتیں نمایاں طور پر نیچے آگئی ہیں۔ اس کمی سے خاص طور پر وہ گھرانے فائدہ اٹھا سکیں گے جو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات کے لئے شمسی توانائی پر منتقل ہونے کا منصوبہ رکھتے ہیں مارکیٹ رپورٹس کے مطابق 5کلو واٹ سے 15 کلو واٹ تک کے سولر سسٹمز کی قیمتوں میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام پر سخت ایکشن،افسروں کی برطرفی کے احکامات،کمشنر کا اچانک دوروں کا اعلان

سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کو ڈپٹی کمشنر خوشاب کی جانب سے انعام

میانوالی :ڈی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

شاہ پور:رکشہ ڈرائیور پر تشدد ملز موں کے خلاف مقدمہ درج

نوسر باز نے دکاندار کو چکمہ دے کر اس کے اکاو نٹ کا صفایا کر دیا

مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتارکر لیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل