صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفوظ پنجاب ویژن، ملتان میں ہیلمٹ آگاہی بائیک ریلی

  • ملتان
محفوظ پنجاب ویژن، ملتان میں ہیلمٹ آگاہی بائیک ریلی

ملتان (کرائم رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے ہیلمٹ آگاہی بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

 یہ ریلی وسیب ایکسپلورر بائیک رائیڈر تنظیم اور سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے اشتراک سے نکالی گئی، جو گھنٹہ گھر قلعہ قاسم باغ سے شروع ہو کر مختلف شاہراہوں سے گزری۔ریلی میں ڈی ایس پی محمد قذافی اور انسپکٹر سہیل احمد نے ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے ہمراہ شرکت کی۔ بائیک ریلی کا مقصد شہریوں میں ہیلمٹ کے استعمال اور روڈ سیفٹی سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل