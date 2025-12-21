لڑکی کے اغواء ،زیادتی ، نازیبا وڈیو وتصاویر وائرل کرنے پر مقدمہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ سٹی کوٹ ادو میں ایک لڑکی کے اغواء، زیادتی اور نازیبا وڈیو و تصاویر سوشل میڈیا پر ۔۔۔
وائرل کرنے کے الزام میں سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ پولیس کے مطابق مقدمہ وارڈ نمبر 14 ایف کینال کالونی کی رہائشی خاتون خنسہ مریم کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق وارڈ نمبر 2 ٹبہ شہر کوٹ ادو کا رہائشی مہریار عرف مہری پرہاڑ نے اسے اسلحہ کے زور پر اغواء کیا اور کئی روز تک زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔