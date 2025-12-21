قبضہ اور وراثتی جائیداد کے تنازعات حل کرنے کی ہدایت
قابضین کو دوسروں کی اراضی ہتھیانے نہیں دی جائے گی،ڈی سی لودھراں
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی لودھراں کا اجلاس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی ریونیو سید وسیم حسن شاہ، اے سیز اور دیگر افسر شریک تھے ۔اجلاس میں قبضہ، وراثتی جائیداد اور ملکیت سے متعلق درخواستوں پر فریقین کے موقف سنے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے تحت شہریوں کو ان کا حق دلایا جا رہا ہے ۔ ڈی آر کمیٹیاں لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے بنائی گئی ہیں اور پولیس کی مدد سے فیصلوں پر فوری عملدرآمد کروایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ زمینی تنازعات میں حقائق کے مطابق میرٹ پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ناجائز قابضین کو دوسروں کی اراضی ہتھیانے نہیں دی جائے گی۔