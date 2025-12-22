صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھرآئی مہمان خاتون سے دواوباشوں کی اجتماعی زیادتی،1ملزم گرفتار

  • ملتان
گھرآئی مہمان خاتون سے دواوباشوں کی اجتماعی زیادتی،1ملزم گرفتار

وہاڑی،گگومنڈی(نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)گھرآئی مہمان خاتون سے دواوباش افرادکی اجتماعی زیادتی،ایک ملزم گرفتار۔تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں285ای بی کے فرزندعلی جوئیہ کے گھرپھولنگر ضلع قصورسے خاتون مہمان آئی ہوئی تھی۔۔۔

فرزندعلی گزشتہ روزکام کے سلسلہ میں لاہورچلاگیاتواس کی غیرموجودگی میں دیہہ ہذاکے رہائشی ممتازعرف تاجی بھٹی نے اپنے نامعلوم ساتھی سے سمیت زبردستی گھرمیں داخل ہوکر مہمان خاتون کواجتماعی زیادتی کانشانہ بناڈالا،خاتون کے شورمچانے پرجب محلہ کے لوگ وہاں آئے تودونوں ملزم فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم ممتازعرف تاجی بھٹی کوگرفتارکرلیاگیاہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر