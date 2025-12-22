صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی کیخلاف فیصلہ سیاسی انتقام، رحمت اللہ وٹو

  • ملتان
بانی پی ٹی آئی کیخلاف فیصلہ سیاسی انتقام، رحمت اللہ وٹو

وہاڑی (خبرنگار ) جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل میاں رحمت اللہ وٹو نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف آنے والے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے شدید ردِعمل کا اظہار کیا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ اگر اس نوعیت کی بنیادوں پر فیصلے کیے جانے ہیں تو پھر قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو اور آغاز صدر آصف علی زرداری سے ہونا چاہیے تھا کسی کو بھی استثناء دیا جانا انصاف کے اصولوں کے صریحاً خلاف تھا۔ یہ باتیں انہوں نے جے آئی یوتھ کے ضلعی جنرل سیکرٹری رضا محمد قادری کی رہائش گاہ پر ناشتہ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر