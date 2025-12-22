صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں دو روزہ فیمی ٹیک شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد

  • ملتان
ملتان میں دو روزہ فیمی ٹیک شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد

ملتان (لیڈی رپورٹر)وومن چیمبر آف کامرس ملتان کی سابق صدر اور فیمی ٹیک کی سی ای او سیرت فاطمہ کی جانب سے واپڈا ٹاؤن فیز 2 کمیونٹی سینٹر میں دو روزہ فیمی ٹیک شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔

فیسٹیول کا باضابطہ افتتاح مسز سلیم عالمگیر نے کیا۔ اس موقع پر سیرت فاطمہ، مسز ثناء سلمان الطاف اور حنا چغتائی بھی موجود تھیں۔ افتتاح کے بعد مہمانوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا۔افتتاحی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیرت فاطمہ نے کہا کہ فیمی ٹیک شاپنگ فیسٹیول کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایونٹس خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور گھریلو صنعت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر