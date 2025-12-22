صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے جنوبی پنجاب کا بھکر کی حمایت کا اعلان

  • ملتان
ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت، آئندہ لائحہ عمل تیار

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کا ہنگامی اجلاس صدر پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہراج کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مظفرگڑھ، خانیوال، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بہاولپور، وہاڑی، لودھراں، رحیم یار خان اور جھنگ کی قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ پی ایم اے جنوبی پنجاب کی تمام برانچز، پی ایم اے بھکر کے ہر فیصلے کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کریں گی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ چند روز قبل پی ایم اے بھکر نے ہسپتالوں میں درپیش مسائل اور جائز مطالبات کے حق میں اجلاس منعقد کیا تھا۔

جس کے بعد سی ای او ہیلتھ بھکر ڈاکٹر مظہر عباس کی جانب سے ڈاکٹرز کے خلاف مبینہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ جنرل سیکرٹری پی ایم اے بھکر، کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر رمیز حسن خان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ پی ایم اے جنوبی پنجاب نے ان اقدامات کو ورک پلیس ہراسمنٹ اور انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی۔اجلاس میں آئندہ لائحہ عمل کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہراج، ڈاکٹر مقبول عالم، ڈاکٹر زاہد خان، ڈاکٹر آصف گرمانی اور ڈاکٹر خالد اسراں شامل ہیں۔ 

 

