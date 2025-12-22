صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں میں سیفٹی کلچر کا نفاذ انسانی صحت کیلئے اہم، افشاں سعید

  • ملتان
اداروں میں سیفٹی کلچر کا نفاذ انسانی صحت کیلئے اہم، افشاں سعید

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی کنسلٹنٹ برائے ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ افشاں سعید نے کہا ہے کہ ایک معمولی سی لاپرواہی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور نظام کو بڑے نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔

اداروں میں سیفٹی کلچر کی بہتری کے لئے ضروری ہے کہ ہر سطح پر ذمہ داری اور احتیاط کا شعور پیدا کیا جائے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میپکو آپریشن سرکل ساہیوال کے دورے کے موقع پر لائن سٹاف کے لئے منعقدہ تربیتی سیشن اور سیفٹی سیمینار میں خصوصی لیکچر دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ کام کے لیے سیفٹی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد ناگزیر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر