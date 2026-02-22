صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کے تعمیراتی منصوبوں کے گرد سکیورٹی حصار قائم کرنیکا حکم

  • ملتان
سکولوں کے تعمیراتی منصوبوں کے گرد سکیورٹی حصار قائم کرنیکا حکم

طلبہ کی رسائی پر پابندی، ذمہ دار استاد کو ڈیوٹی پر مامور کرنیکی ہدایت، کوئی واقعہ رونما ہوا تو چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ذمہ دار ہوگی، ایس اوپیز جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)سکولوں میں جاری تعمیراتی پراجیکٹس کے گرد سکیورٹی حصار قائم کرنے کاحکم، نئے ایس اوپیز جاری کردیئے گئے تفصیل کے مطابق محکمہ سکولز نے صوبے بھر کے سرکاری سکولوں میں جاری اور مجوزہ تعمیراتی کاموں کے حوالے سے سخت حفاظتی ہدایات جاری کر دی ہیں مراسلے میں تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے چیف ایگزیکٹو افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری سکولوں میں جہاں تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں یا شروع کی جانی ہیں، وہاں تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پرحفاظتی گھیرے میں لیا جائے گا تاکہ طلبہ کی رسائی ممکن نہ ہو ہر تعمیراتی سائٹ پر ایک ذمہ دار استاد کی ڈیوٹی لگانا لازمی ہے جو حفاظتی اقدامات کی نگرانی کرے گا مزید برآں اس امر کو یقینی بنائے گا کہ کوئی بھی طالب علم تعمیراتی جگہ کے قریب نہ جا سکے اگر کوئی واقعہ رونما ہوگیا تو متعلقہ ضلع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس عمل کو مجرمانہ غفلت تصور کیا جائے گا تمام ضلعی افسروں کو ہدایات پر لفظاً اور روحاً عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل