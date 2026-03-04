صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کا آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر افسوس

  • ملتان
پیپلزپارٹی کا آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر افسوس

امریکی و اسرائیلی حملے کی مذمت، عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر و سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم اور چیف کوآرڈینیٹر عبدالقادر شاہین نے مشترکہ بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی حسینی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کو نشانہ بنائے جانے کی خبر پر پارٹی کارکنان اور عہدیداران صدمے میں ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ وہ ایرانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور شہداء کے لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتے ہیں۔بیان میں کہا گیا کہ آیت اللہ خامنہ ای مسلم دنیا کی ایک بااثر شخصیت تھے جنہوں نے طویل عرصے تک ایران کی سیاسی و فکری سمت کا تعین کیا۔ رہنماؤں نے حملے کو ریاستی خودمختاری کے خلاف اقدام قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے ۔انہوں نے کہا کہ پائیدار امن اسی صورت ممکن ہے جب ممالک کی خودمختاری کا احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی