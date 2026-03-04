صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 2 اشتہاریوں سمیت 16 جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
شالیمار، گو لڑ ہ، سمبل ، کھنہ، کر پا، لو ہی بھیر میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث دو اشتہاریوں سمیت16 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات،اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلے میں تھا نہ ویمن، شالیمار، گو لڑ ہ، سمبل، انڈسٹر یل ایر یا، کھنہ، کر پا، لو ہی بھیر، نیلور اور تھانہ بنی گا لہ پولیس نے 14 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,350 گر ام چرس، 670گر ام ہیر وئن، 1,011گر ام آئس، 60بو تلیں شراب اور مختلف بو ر کے چار عددپستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ۔ 

