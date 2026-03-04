صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

  • لاہور
فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں25ویں بی ڈی ایس بیچ (سیشن 2025-26) کی وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔

، جو طلبہ کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر میں ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔اس موقع پر فاطمہ میموریل کالج آف ڈینٹسٹری کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عابد اشعر اور وائس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فیصل اظہار نے طلبہ سے خطاب کیا۔تقریب میں شاہیمہ طارق رحمان، چیئر پرسن نُور فاطمہ میموریل سسٹم اور ماہا رحمان بانی نُور فاؤنڈیشن اور رکن بورڈ آف گورنرز، نُور انٹرنیشنل یونیورسٹی نے خصوصی خطاب کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے ٹائم لائن میں مکمل کرنے کا حکم

ڈی سی کا سکول کا دورہ، ناقص صفائی پر ایڈمن سے جواب طلب

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا رمضان سہولت بازار کا دورہ

تاجر برادری کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان

بی زیڈ یو میں معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کیلئے پوسٹر نمائش

زکریا یونیورسٹی میں نومنتخب ایمپلائز یونین کو مبارکباد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی