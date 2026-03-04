صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

  • گوجرانوالہ
سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب ریونیو اتھارٹی گوجرانوالہ نے سیلز ٹیکس کی مسلسل عدم ادائیگی پر بڑا قانونی اقدام اٹھاتے ہوئے سِوک سنٹر گوجرانوالہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔

 اس سے قبل سِوک سینٹر کے بکنگ آفس کو سیل کیا گیا تھا تاہم واجبات کی ادائیگی نہ ہونے اور قانونی تقاضوں کی تکمیل میں ناکامی کے باعث اب پورے شاپنگ کمپلیکس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے ۔ سِوک سنٹر میں 400سے زائد دکانیں قائم ہیں جنہیں بھی کارروائی کے تحت سیل کر دیا گیا ۔کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی گوجرانوالہ خالد محمود ٹیپو کے احکامات پر ایڈیشنل کمشنر فیصل سلطان کی سربراہی میں پنجاب ریونیو اتھارٹی گوجرانوالہ کی ٹیم نے پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012کے تحت اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کارروائی کی۔ حکام کے مطابق بقایاجات کی مکمل ادائیگی اور قانونی تقاضوں کی تکمیل تک سِوک سنٹر سیل رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی