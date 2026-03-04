صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

  • لاہور
مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

لاہور (این این آئی) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضرِ صحت سپاری کے خلاف کارروائی کی اور لیبارٹری سیمپل فیل ہونے پر معروف برانڈ کی سپاری کا تمام سٹاک مارکیٹ سے ضبط کر لیا ۔۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بتایا کہ ابتک 31ہزار 885ڈبوں کا کثیر سٹاک مارکیٹ سے ختم کرایا جاچکا ہے ،سپاری میں افلاٹاکسن کی مقدار مقررکردہ حد سے زیادہ پائی گئی، افلاٹوکسِن انتہائی مضرِ صحت، جگر کیلئے زہریلا اور سرطان کا سبب قرار دیا جاتا ہے ۔، فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈسٹری بیوٹرز، شاپس، مارٹس سے تمام تر سٹاک اٹھا کر ضبط کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی