صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

  • اسلام آباد
ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا ایرانی سفارتخانہ کا دورہ ،سفیر سے ملاقات ،تعزیت

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین اسلامی نظر یاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے پاکستان میں موجود ایرانی سفارت خانہ کا دورہ کیا اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی ، چیئرمین کونسل نے ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں اور خا منہ ای اور ایرانی مسلمانوں کے سانحہ ارتحال پر دلی غم اور افسوس کا اظہار کیا اور اسے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے لئے نقصان قرار دیا ۔ چیئرمین نے سفیر سے تعزیت کرتے ہوئے ایرانی قوم کے صبر و عظم اور اُن کے بلند حوصلے کو سراہا ۔انہوں نے کہا کہ ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور یہ عالم اسلام کا بڑا نقصان ہے جس کی تلافی بڑی مشکل ہے ۔ ایران پر اسرائیلی و امریکی دہشت گردی اور بر بر یت کی شدید مذمت کرتے ہیں ۔ ایسے موقع پر تمام اسلامی ممالک کو باہمی مشورے اور اتحاد کی فوری ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بدلتے حالات میں جنگ کے طریقہ کار بھی بدل چکے ، کمشنر

آر پی او شہزاد آصف خان کا کھلی کچہری کا انعقاد

75 فیصد سے کم ٹیکس ریکوری پر کارروائی ہو گی ڈی جی ایکسائز

شہدائے پولیس کی فیملیز کی ویلفیئرترجیح ، ڈی پی او

تعلیمی اداروں کی حفاظت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور

بینکوں اور سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے خصوصی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی