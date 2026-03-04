صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

  • اسلام آباد
شہر میں سکیورٹی،ٹریفک مینجمنٹ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے ناکہ سیونتھ ایونیو پر پولیس افسرا ن و جوانوں کے ہمراہ روزہ افطار کیا۔ پولیس افسران و جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔انہوں نے تمام افسران و جوانوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا ہر افسر اور جوان اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے پرعزم ہے ۔فرض کی انجام دہی پر فورس کے ہر جوان کا کردار قابل تحسین ہے ۔ بعد ازاں ڈی جی سیف سٹی / ڈی آئی جی ٹریفک اور آئی ٹی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی،انہوں نے تمام افسران کو شہر میں سکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے ، سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ اور ٹیکنالوجی کے مزید بہتر استعمال، مربوط حکمتِ عملی کے ذریعے شہریوں کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے احکامات جاری کئے ۔

