صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

  • ملتان
شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) محمود کوٹ میں شیعہ علماء کونسل کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری عمر فاروق مشوری ایڈووکیٹ اور ضلع کوٹ ادو کے جنرل

سیکرٹری مولانا سجاد حسین قمی ممبر ضلعی امن کمیٹی کی زیر قیادت افواج پاکستان اور سکیورٹی اداروں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جعفر حسین سرائی، محمد عمران بھٹی، ملک قیصر عباس منجوٹھہ، محمد تنویر جوادی، ملک مصور عباس منجوٹھہ سمیت وکلا، انجمن تاجران کے نمائندگان اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر عمر فاروق مشوری ایڈووکیٹ اور مولانا سجاد حسین قمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہیں اور ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان سے جڑے نیٹ ورکس کے خلاف اقدامات امن و استحکام کے قیام کیلئے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے ۔انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں خطے میں امن کے قیام کیلئے اہم قدم ہیں اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے اور ملکی سلامتی کے تحفظ کیلئے بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ریلی کے شرکا نے پاک فوج، سکیورٹی اداروں اور پنجاب پولیس کے حق میں بھرپور نعرے لگائے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ دہشت گردی کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ملک دشمن عناصر کو ہر محاذ پر شکست دینے کیلئے متحد ہے ۔

م

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سر گنگا رام کی تاریخی حویلی کی بحالی کیلئے اقدامات کیے جائینگے : کمشنر

کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا جناح پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ

ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری : ڈاکٹر نوید عاطف

ٹوبہ :رمضان میں کھجور کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی