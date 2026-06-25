صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران شو مارکیٹ انتخابات 30 جون کو ہوں گے

  • ملتان
انجمن تاجران شو مارکیٹ انتخابات 30 جون کو ہوں گے

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران ہول سیل شو مارکیٹ گلی تلاں والی اندرون حرم گیٹ کے انتخابات 30 جون کو منعقد ہوں گے۔۔۔

 جبکہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 جون مقرر کی گئی ہے ۔الیکشن کمیشن کے ارکان خواجہ محمد طارق، سہیل بٹ اور حافظ فضل احمد بیگ کے مطابق جاری شیڈول کے تحت انتخابی عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تاجر اتحاد عاصم بٹ گروپ نے حاجی خادم ندیم بٹ کی قیادت میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں۔اس موقع پر عاصم شریف بٹ، سمران بٹ، سلیمان بٹ، وسیم اسلم بٹ اور دیگر سپورٹرز بھی موجود تھے ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی نشانات 28 جون کو الاٹ کئے جائیں گے جبکہ پولنگ 30 جون کو سہ پہر 3 بجے سے 5 بجے تک جاری رہے گی۔تاجر اتحاد عاصم بٹ گروپ کے امیدواروں میں ملک عمران شریف بطور گروپ لیڈر، حاجی خادم ندیم بٹ صدر، حاجی اصغر بھٹہ سرپرست اعلیٰ، قمر یونس جنرل سیکرٹری، نعیم عباس چیئرمین، ملک محمد جمیل سینئر نائب صدر اور دیگر عہدیدار شامل ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

8محرم کو 79جلوس ،244 مجالس،15سواہلکار تعینات

گیس کی طویل لوڈشیڈنگ،پریشر بھی کم،لوگ بازاری کھانا کھانے پر مجبور

امتحانی بورڈز کی مضبوطی معیاری تعلیم کے فروغ کیلئے ناگزیر ،کمشنر

ڈاکوؤ ں نے گن پوائنٹ پر نوجوان سے موبائل و نقدی چھین لی

زمیندار پر تشدد، سابق وزیر کے بھتیجے کیخلاف مقدمہ

گھر میں گولی چلنے سے 22سالہ دوشیزہ جاں بحق ہو گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن