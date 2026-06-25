صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8محرم کے جلوسوں کی سکیورٹی پر 2640اہلکار تعینات

  • ملتان
8محرم کے جلوسوں کی سکیورٹی پر 2640اہلکار تعینات

شہر میں 8 محرم پر 182 مجالس، 88 جلوسوں کیلئے سخت انتظامات کئے گئے

 ملتان (کرائم رپورٹر)ملتان پولیس نے 8 محرم الحرام کے موقع پر 182 مجالس اور 88 جلوسوں کی سکیورٹی کیلئے فول پروف انتظامات مکمل کر لئے ۔ترجمان پولیس کے مطابق سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کیلئے 2640 پولیس افسر اور اہلکار تعینات کئے گئے ہیں۔ تمام حساس مقامات، جلوسوں کے راستوں اور داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی جاری ہے ۔پولیس نے سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کے ساتھ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے سکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان مکمل رابطہ اور مؤثر کوآرڈی نیشن برقرار رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بروقت نمٹا جا سکے ۔سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام اور عزاداروں کا تحفظ ملتان پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیوکراچی میں پانی چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا

پولیس چیف کا آٹھویں محرم کے جلوس کے روٹ کا دورہ

میرپورخاص:عزا خانوں، جلوسوں کو بہتر سہولتیں فراہم ، میئر

سکھر :مہنگی ایل پی جی فروخت کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز

مون سون بارشوں سے نمٹنے کیلئے انتظامات مکمل، ڈپٹی کمشنر جعفرآباد

مطلوب بھتہ خور مقابلے میں زخمی،غیرقانونی اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن