صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امام عالی مقامؓ کی حیات حق گوئی کی عملی تفسیر،ذیشان کلیمی

  • ملتان
امام عالی مقامؓ کی حیات حق گوئی کی عملی تفسیر،ذیشان کلیمی

موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کیلئے اتحاد بین المسلمین کی اشد ضرورت ہے

ملتان (کرائم رپورٹر) جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اطلاعات صاحبزادہ علامہ ذیشان کلیم معصومی نے کہا ہے کہ حضرت امام حسینؓ کی حیات طیبہ صبر، استقلال اور حق گوئی کی عملی تفسیر ہے جبکہ حسینیت کا راستہ ہی نجات کی ضمانت ہے ۔انہوں نے یہ بات جامع مسجد نواب سے متصل جامعہ شیخ الاسلام میں منعقدہ سالانہ ذکر سید الشہداء امام حسینؓ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔

ان کا کہنا تھا کہ نواسہ رسول ﷺ کی عظیم قربانی دین اسلام کی اقدار، اصولوں کی پاسداری اور کلمہ حق کی سربلندی کا روشن استعارہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشرتی حالات میں حضرت امام حسینؓ کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہوئے معاشرے میں امن، یکجہتی، بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دینا ناگزیر ہے ۔کانفرنس کی صدارت علامہ قاری محمد قاسم سیالوی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پاکستان میں ترقی کیلئے سیاسی استحکام ناگزیر :نو شین افتخار

صفائی ورکرز جلسوں کیساتھ ‘ راستوں کو صاف کر ینگے

ڈبل سواری پر پابندی ،ڈرونز سے جلوسوں کی نگرانی

سمبڑیال:کلاشنکوف اور پستول برآمد ،ایک ملزم گرفتار

سمبڑیال :ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے لڑکی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں

سمبڑیال :مختلف واقعات میں لڑکی اورشادی شدہ خاتون اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ