صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کے سبب بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • ملتان
ترقیاتی منصوبوں کے سبب بجلی بندش کا شیڈول جاری

ملتان(خصوصی رپورٹر)میپکوترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی درج ذیل فیڈرز سے 17اور18جولائی کومختلف اوقات میں بند رہے گی۔۔۔

 اس بندش سے 17جولائی کو ملتان سرکل کے 11کے وی پیر بخش مڑل فیڈرز سے پانچ بجے صبح سے نو بجے دن تک،11کے وی فیملی فوڈ1اوراولڈ لاڑ فیڈرز سے چھ بجے صبح سے گیارہ بجے دن تک،18جولائی کو 11کے وی صابرہ،ٹیوب ویل،قصبہ مڑل،بوٹے والااورگلزارفیڈرز سے پانچ بجے صبح سے نو بجے دن تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان، مصر کے تعلقات مشترکہ اقدارپر قائم،وزیر تجارت

ڈی سی مری کی کھلی کچہری، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

مقدمات کی میرٹ پر تفتیش ،گشت کو مؤثر بنایا جائے ،آئی جی

بارسلونا، معروف بزنس مین چودھری امانت کے کاروبار کا افتتاح

پاک سعودیہ تعلقات اعتماد کے مضبوط رشتے پر قائم،سیدال خان

کامسیٹس یونیورسٹی، قانونی فورمز کے الیکشن، فاؤنڈرز پینل کی جیت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ