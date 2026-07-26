نجی اساتذہ کے حقوق کیلئے ایپٹا کا اساتذہ کنونشن جلد منعقد ہوگا
ملتان (خصوصی رپورٹر)آل پرائیویٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن (ایپٹا)ملتان کے صدر راؤ اعجاز الرحمان، نائب صدر ارشد اقبال اور شہزاد گلزار نے کہا ہے کہ ایپٹا کسی نجی تعلیمی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ نجی اساتذہ کے حقوق، عزت و احترام کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لئے سرگرم عمل ہے ۔
آل پرائیویٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن (ایپٹا)ملتان کے صدر راؤ اعجاز الرحمان، نائب صدر ارشد اقبال اور شہزاد گلزار نے کہا ہے کہ ایپٹا کسی نجی تعلیمی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ نجی اساتذہ کے حقوق، عزت و احترام کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لئے سرگرم عمل ہے ۔
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