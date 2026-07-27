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سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں مختصر اے آئی کورسز متعارف کرانیکا فیصلہ

  • ملتان
سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں مختصر اے آئی کورسز متعارف کرانیکا فیصلہ

آرٹیفیشل انٹیلی جنس،جدید مہارتوں کے تین سے چھ ماہ کے کورسز کرائے جائیں گے ، پروگرام کا مقصد طلبہ کومہارتیں فراہم کرکے روزگار کی بین الاقوامی منڈی کیلئے تیار کرنا ہے

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لئے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو سائبر سکیورٹی، مصنوعی ذہانت (اے آئی)، بزنس انٹیلی جنس سمیت جدید ڈیجیٹل مہارتوں کے تین سے چھ ماہ دورانیے کے خصوصی کورسز کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو عالمی معیار کی مہارتیں فراہم کرکے انہیں ملکی اور بین الاقوامی روزگار کی منڈی کے لئے تیار کرنا ہے ۔ذرائع کے مطابق یہ تربیتی پروگرام صوبے بھر کے سرکاری اور نجی کالجز، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لئے متعارف کرایا جائے گا، جہاں انہیں جدید ٹیکنالوجی سے متعلق عملی اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔

کورسز کا دورانیہ تین سے چھ ماہ ہوگا اور انہیں صنعت کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔حکام کے مطابق پروگرام میں سائبر سکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی)، بزنس انٹیلی جنس، ڈیٹا اینالیٹکس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آئی ٹی سپورٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ اور دیگر ابھرتے ہوئے شعبوں کے کورسز شامل کئے جائیں گے تاکہ نوجوان جدید ڈیجیٹل معیشت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔تعلیمی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے طلبہ کو عالمی سطح پر مطلوب مہارتیں حاصل ہوں گی، فری لانسنگ، آئی ٹی انڈسٹری اور بین الاقوامی کمپنیوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے ، جبکہ پاکستان میں ہنر مند افرادی قوت کی تیاری میں بھی مدد ملے گی۔

 

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