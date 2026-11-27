عبدالرزاق ڈی جی کراپ رپورٹنگ سروس تعینات ہونے پر مبارکباد
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈائریکٹر کراپ رپورٹنگ سروس عمر بشیر نے ڈاکٹر عبدالرزاق کو ڈائریکٹر جنرل کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ ان کی صلاحیتوں، وسیع تجربے اور محکمانہ خدمات کا اعتراف ہے۔
ڈائریکٹر کراپ رپورٹنگ سروس عمر بشیر نے ڈاکٹر عبدالرزاق کو ڈائریکٹر جنرل کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ ان کی صلاحیتوں، وسیع تجربے اور محکمانہ خدمات کا اعتراف ہے۔
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