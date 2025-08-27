صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشیو اکنامک رجسٹری کے تحت گھر گھر سروے کا آغاز

  • سرگودھا
سوشیو اکنامک رجسٹری کے تحت گھر گھر سروے کا آغاز

شاہ پور (نمائندہ دنیا)پنجاب حکومت کی ہدایت پر پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری (PSER) کے تحت تحصیل شاہ پور میں گھر گھر سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اس سروے کے ذریعے مستحقین کی شناخت ممکن ہو سکے گی اور۔۔۔

 ڈیٹا جمع کرنے میں سہولت ملے گی۔ یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کے عملے کے ساتھ ایک اجلاس میں کہی۔اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل شاہ پور کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر کو فوکل پرسن نامزد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سروے میں شہری و دیہی علاقوں کے ہر خاندان کے معاشی و سماجی حالات کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کو حکومتی فلاحی پروگراموں میں شامل کیا جا سکے ۔ سروے کا بنیادی مقصد مستحق خاندانوں کی درست شناخت اور حکومتی وسائل کی شفاف تقسیم ہے ۔اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر، چیف آفیسر مبشر کلیم گل، ایس ایچ او رانا عاصم اور رانا عبدالخالق بھی موجود تھے ۔تحصیل سپروائزر ملک عمران حیدر نتھوکہ نے بتایا کہ یہ ڈیٹا احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، تعلیمی وظائف اور دیگر فلاحی اقدامات کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔تحصیل مانیٹرنگ آفیسر حکیم عبدالواحد نے کہا کہ اس سروے سے غریب اور نادار خاندانوں کو براہِ راست حکومتی ریلیف فراہم کیا جا سکے گا، جس سے عوامی مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام عوامی فلاح کے لیے نہایت اہم ہے ، اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ سروے ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ ڈیٹا زیادہ مستند اور جامع ہو۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 850 میں فروخت

محافل میلاد ،جلوسوں کے راستوں کی صفائی کی جائے : کمشنر

وزیر آبپاشی کاپسرور کا دورہ ،نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاقادر آباد بیراج ،فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ

اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

حکومت سیلاب متاثرہ کسانوں کی مدد کرے ، رشید منہالہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر