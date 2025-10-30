صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ مکڑوال پولیس کی کارروائی غیر قانونی اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
تھانہ مکڑوال پولیس کی کارروائی غیر قانونی اسلحہ برآمد

میانوالی (نامہ نگار) ڈی پی او میانوالی کی ہدایت پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران تھانہ مکڑوال نے شیراز احمد سے ایک کلاشنکوف برآمد کر لی۔ملزم کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا جس پر اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

ڈی پی او میانوالی کی ہدایت پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران تھانہ مکڑوال نے شیراز احمد سے ایک کلاشنکوف برآمد کر لی۔ملزم کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا جس پر اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن