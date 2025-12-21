صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی:مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی:مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد رسرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے تا ز ہ اعداد و شما ر کے۔۔

 مطا بق ر واں ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی معاشی ماہرین کے مطا بق سرمایہ کا ر ی میں کمی کی بڑ ی و جو ہا ت میں مہنگی توا نا ئی معاشی پالیسیوں میں تسلسل کے فقدا ن سیکورٹی خدشا ت اور بھار ی ٹیکس بو جھ شامل ہے ضرورت ا س امر کی ہیکہ حکو مت توا نا ئی کی قیمتوں میں استحکا م لا ئے سرمایہ کا ر ی کیلئے دوستا نہ قوانین نا فذ کیے جا ئیں اور تجارتی روکاوٹوں کو کم کیا جا ئے تا کہ بیر و نی سرمایہ کا ر ی پا کستا ن کی طرف را غب ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کسی کے والد صاحب کی میئر شپ نہیں جواستعفیٰ دوں، مرتضیٰ وہاب

عالمی یومِ انسانی یکجہتی انسانیت کو جوڑنے کا پیغام ہے ،گورنر

بدعنوانی کے سزا یافتہ ملزم کی اپیل جزوی طور پر منظور

ایم کیوایم کوکسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں،خالد مقبول

سید مودودی عصرِ حاضر کے عظیم مفکر،منعم ظفر خان

بھارت کو معرکہ حق بھولنا نہیں چاہئے ،سنی تحریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل