ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی:مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد رسرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے تا ز ہ اعداد و شما ر کے۔۔
مطا بق ر واں ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی معاشی ماہرین کے مطا بق سرمایہ کا ر ی میں کمی کی بڑ ی و جو ہا ت میں مہنگی توا نا ئی معاشی پالیسیوں میں تسلسل کے فقدا ن سیکورٹی خدشا ت اور بھار ی ٹیکس بو جھ شامل ہے ضرورت ا س امر کی ہیکہ حکو مت توا نا ئی کی قیمتوں میں استحکا م لا ئے سرمایہ کا ر ی کیلئے دوستا نہ قوانین نا فذ کیے جا ئیں اور تجارتی روکاوٹوں کو کم کیا جا ئے تا کہ بیر و نی سرمایہ کا ر ی پا کستا ن کی طرف را غب ہو سکے ۔