صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملز موں سے نقدی، زیورات ، مویشی چھینے جانے کے مقدمات

  • سرگودھا
ملز موں سے نقدی، زیورات ، مویشی چھینے جانے کے مقدمات

بشیر کالونی کے ساحل کے گھر سے 20 لاکھ روپے مالیت کے زیورات چوری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈکیتی اور چوری کی مختلف وارادتوں کے دوران شہر کے متعدد علاقوں میں وارداتیں ہوئیں، جن میں پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں۔بتایا گیا ہے کہ 130 شمالی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر فیضان اقبال سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل چھین لیا۔ بشیر کالونی کے ساحل کے گھر سے 20 لاکھ روپے مالیت کے زیورات، رفیع پارک کے محمد وقاص کے گھر سے آٹھ لاکھ روپے کا گھریلو سامان، اور ساہیوال کے حسن رضا کے گھر سے ساڑھے چار لاکھ روپے کا مال و زر چوری کیا گیا۔اسی طرح، 21 جنوبی سے محمد اسلم، 93 شمالی سے محمد عدنان، 80 جنوبی سے نثار احمد کی موٹر سائیکلیں، اور کوٹ مومن کے محمد طارق کے ڈیرہ سے قیمتی مویشی بھی چوری کر لیے گئے ۔ پولیس نے شکایات کے مطابق مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل