صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع ہائی سکول میانوالی تعلیمی میدان میں صف اول میں آ گیا

  • سرگودھا
جامع ہائی سکول میانوالی تعلیمی میدان میں صف اول میں آ گیا

میانوالی (نامہ نگار)جامع ہائی سکول میانوالی تعلیمی میدان میں صف اول میں آ گیا جسکی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے یہی وجہ ہے۔۔۔

 کہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے جامع ہائی سکول کی سرگرمیوں کو اپنے فیس بک پیج پر شیئرکر کے سکول کے معیار تعلیم کو سراہا۔ اور اب ایک سروے کے مطابق جامع ہائی سکول کا شمار میانوالی کے چوٹی کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے ۔ اس ادارہ نے بے شمار سکالرز، سائنسدان، ا نجینئر ز اور ڈاکٹرز پیدا کیئے ہیں شہریوں طلباء کے والدین نے کہا ہے کہ یہ سکول اب اپنے سربراہ ادارہ شفااللہ خان کی سربراہی میں مایہ ناز معلمین کے ہمراہ نئی تعلیمی بلندیوں کو چھوئے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل