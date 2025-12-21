صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں 35کروڑ سے زائد کے فنڈز بحال نہ ہونے پر ٹھیکیدار برہم،احتجاج کی دھمکی

  • سرگودھا
سرگودھا میں 35کروڑ سے زائد کے فنڈز بحال نہ ہونے پر ٹھیکیدار برہم،احتجاج کی دھمکی

افسروں کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث ٹھیکیداروں کو ادائیگی نہ ہو سکی، جس سے فنڈز لیپس ہوگئے ، ترقیاتی کام مکمل ہونے کے باوجود ان کی سکیورٹی کی بھی ادائیگی نہیں ہوئی:ٹھیکیدار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) محکمہ لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے چھ ماہ ہونے کے باوجود لیپس ہونے والے 35 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی فنڈز بحال نہ ہونے پر متاثرہ ٹھیکیداروں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودھا سے منتخب ہونے والے سات صوبائی اور تین قومی اسمبلی کے حکومتی اراکین کے لیے 30،30 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے تھے ، جس پر محکمہ نے 239 سکیموں پر کام شروع کیا۔ متعدد ترقیاتی منصوبے جون کے مہینے سے قبل مکمل ہو گئے ، تاہم محکمہ کے افسروں کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث ٹھیکیداروں کو ادائیگی نہ ہو سکی، جس سے فنڈز لیپس ہوگئے ۔ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ چھ ماہ سے ادائیگی نہ ہونے اور ترقیاتی کام مکمل ہونے کے باوجود ان کی سکیورٹی کی بھی ادائیگی نہیں ہوئی۔ مبینہ طور پر کمیشن کے چکر میں بل روکے گئے ، جس کی وجہ سے فنڈز لیپس ہوئے اور اب بحالی کے لیے مقامی افسران انہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دس روز کے اندر ادائیگیاں نہ کی گئیں تو احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل