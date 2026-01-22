صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری ہسپتالوں میں علاج معالجہ کےفقدان فامرزکی مشکلات کا نوٹس مانیٹرنگ کا فیصلہ

  • سرگودھا
ویٹرنری ہسپتالوں میں علاج معالجہ کےفقدان فامرزکی مشکلات کا نوٹس مانیٹرنگ کا فیصلہ

وزیر اعلٰی پنجاب کا کروڑ وں کے فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سہولیات نہ ہونے پر اظہار تشویش،ہفتے میں 2ویٹرنری ہسپتالوں کی انسپکشن کیلئے ڈی سیزاور اے سیز کو گائیڈ لائن جاری کر دی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب نے کروڑ وں روپے کے فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سرگودھا سمیت مختلف اضلاع میں ویٹرنری ہسپتالوں میں علاج معالجہ کے فقدان اور فارمرز کی بڑھتی ہوئی مشکلات کا نوٹس لے لیا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان ہسپتالوں کی براہ راست مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے محکمہ لائیو سٹاک کو کرو ڑوں روپے کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود ویٹرنری ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی ، سہولیات و ادویات کے فقدان کی بڑھتی ہوئی شکایات باعث تشویش بنتی جا رہی ہے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس لئے جانے پرمعاملہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم کی زیر صدارت اجلاس میں زیر بحث آنے کے بعد ان ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیئے گئے اس ضمن میں ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنکل لائیو سٹاک اینڈڈیری ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کوگائیڈ لائن جاری کر دی گئی جس کے مطابق وہ ہفتہ میں دو ویٹرنری ہسپتالوں کی مکمل انسپکشن کرینگے اور حکومت کے دیئے گئے معیار کے مطابق ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے خصوصی مہم چلانے کا بھی کہا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن