ویٹرنری ہسپتالوں میں علاج معالجہ کےفقدان فامرزکی مشکلات کا نوٹس مانیٹرنگ کا فیصلہ
وزیر اعلٰی پنجاب کا کروڑ وں کے فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سہولیات نہ ہونے پر اظہار تشویش،ہفتے میں 2ویٹرنری ہسپتالوں کی انسپکشن کیلئے ڈی سیزاور اے سیز کو گائیڈ لائن جاری کر دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب نے کروڑ وں روپے کے فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سرگودھا سمیت مختلف اضلاع میں ویٹرنری ہسپتالوں میں علاج معالجہ کے فقدان اور فارمرز کی بڑھتی ہوئی مشکلات کا نوٹس لے لیا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان ہسپتالوں کی براہ راست مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے محکمہ لائیو سٹاک کو کرو ڑوں روپے کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود ویٹرنری ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی ، سہولیات و ادویات کے فقدان کی بڑھتی ہوئی شکایات باعث تشویش بنتی جا رہی ہے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس لئے جانے پرمعاملہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم کی زیر صدارت اجلاس میں زیر بحث آنے کے بعد ان ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیئے گئے اس ضمن میں ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنکل لائیو سٹاک اینڈڈیری ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کوگائیڈ لائن جاری کر دی گئی جس کے مطابق وہ ہفتہ میں دو ویٹرنری ہسپتالوں کی مکمل انسپکشن کرینگے اور حکومت کے دیئے گئے معیار کے مطابق ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے خصوصی مہم چلانے کا بھی کہا گیا ہے ۔