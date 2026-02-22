صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

  • سرگودھا
منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپقانون کی بالادستی اور مؤثر تفتیش پر زور، ماہرین کی رہنمائی، شرکا میں سرٹیفکیٹس تقسیم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیرِاعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت قانون کی بالادستی اور سب کے لیے یکساں انصاف کے مقصد کے تحت پبلک پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیراہتمام صوبہ بھر کے پراسیکیوٹرز اور پولیس تفتیشی افسران کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ورکشاپ کے تیسرے اور آخری روز ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس سرگودھا میں معروف قانون دان ملک ساجد ندیم اعوان نے خطاب کیا اور منشیات مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے منشیات کیسز کے بنیادی قانونی نکات پر روشنی ڈالی اور بڑھتی ہوئی بریت کو روکنے کے مؤثر طریقوں سے آگاہ کیا۔انہوں نے تفتیشی افسروں کو ہدایت کی کہ دورانِ تفتیش شواہد کے حصول، قانونی تقاضوں کی تکمیل اور طریقہ کار پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ منشیات مقدمات میں بریت کی شرح کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کم کیا جا سکے ۔ورکشاپ میں متعلقہ مقدمات کی پیروی کرنے والے پراسیکیوٹرز اور پولیس افسران نے شرکت کی اور سوال و جواب کے ذریعے مختلف قانونی پہلوؤں پر رہنمائی حاصل کی۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمر سلطان بھی موجود رہے ۔ انہوں نے سیکرٹری پراسیکیوشن کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ڈی پی پی سرگودھا ملک عامر شہزاد کو تربیتی ورکشاپ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔اختتام پر ملک عامر شہزاد نے مہمانوں اور شرکاکا شکریہ ادا کیا، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمر سلطان نے شرکا میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل