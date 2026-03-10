صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون مریضہ کی بیٹی اور عملے کی وڈیو وائرل ہونے پرمریم نواز کا نوٹس

  • سرگودھا
خاتون مریضہ کی بیٹی اور عملے کی وڈیو وائرل ہونے پرمریم نواز کا نوٹس

خاتون مریضہ کی بیٹی اور عملے کی وڈیو وائرل ہونے پرمریم نواز کا نوٹسہسپتال عملہ نے والد ہ کا علاج کرنے کی بجائے بد سلوکی کی ہے ،مریضہ کی بیٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں خاتون مریضہ کی بیٹی اور عملے کے درمیان مبینہ تشدد کے الزام کی وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر وزیراعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، کمشنر حافظ شوکت علی نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا،خاتون مریضہ کی بیٹی نے ویڈیو بیان میں الزام عائد کیا کہ ہسپتال عملہ نے میری والد ہ کا علاج کرنے کی بجائے بد سلوکی کی ہے ، مجھے میری والدہ اور بھائی کو گارڈ نے دھکے دیئے ،تشدد کیا اور اسپتال سے باہر نکال دیا ، واقعہ دو روز قبل پیش آیا ،دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خاتون کی جانب سے لگائے گئے تشدد کے الزامات بے بنیاد ہیں ، مریضہ کو زبردستی ڈرپ لگانے کے اصرار پر لواحقین نے تلخ کلامی کی، مریضہ کے لواحقین نے طبی اصولوں کی خلاف ورزی اور ڈیوٹی پر موجود عملے سے بدتمیزی کی ہے ، مریضہ کی بیٹی نے ویڈیو بنانے کے دوران ڈاکٹروں کو ہراساں کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

طارق سبحانی نے ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر پاک پیڈل کلب کا افتتاح کر دیا

جنگ روکنے کیلئے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا : پیپلز پارٹی

جوڈیشل کمپلیکس میں ای لائبریری اور خواتین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس