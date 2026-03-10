تعلیمی اداروں کی سیکورٹی موثر بنانے کیلئے پولیس فورس تعینات
خوشاب(نمائندہ دُنیا)تعلیمی اداروں کی سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کیلئے بھی پولیس فورس تعینات کر دی گئی ، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بتایا کہ یہ اقدام کی ٹریفک کے رش کے باعث حادثات کی روک تھام کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے ، انہوں نے تمام تھانوں کے ایس ایچ او ز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی اداروں کی سیکورٹی اور ان کے روٹس پر ٹریفک کی روانی کی خود براہ مانیٹرنگ کریں ، بالخصوص سلولوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کے دوران پولیس فورس اور ٹریفک پولیس کو پوری طرح الرٹ رکھا جائے ، اس ضمن میں کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔