صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقاد

  • سرگودھا
پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقاد

پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقادریلی پیر چھوٹا چوک سے گھوڑا چوک لاری اڈا تک نکالی گئی

کالاباغ (نمائندہ دنیا) پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی پیر چھوٹا چوک سے گھوڑا چوک لاری اڈا تک نکالی گئی ریلی میں سول سوسائٹی انجمن تاجران اور اسکول کے طالبعلموں نے بھرپور شرکت کی ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج سے اظہارِ یکجہتی کا اظہار کیا گیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے فوج نے اندرونی و بیرونی محاذوں پر دشمن کو شکست دی پاکستان کی سرحدیں پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہیں، شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کا دفاع پاک فوج کی ذمہ داری ہے اور پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے .

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو:اوور بلنگ،صارفین سے ہزاروں اضافی یونٹ چارج

ہسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی ، بہتر کوآرڈینیشن پراجلاس

پاکستان خطے میں امن کیلئے کردار ادا کرے :اپوزیشن جماعتیں

یوم علیؓ:صوبہ میں30 ہزار پولیس افسر و اہلکارڈیوٹی دینگے

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ ،مسائل حل کئے جارہے :بلال یاسین

2ڈویژنزکی پولیس کی کارکردگی کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس