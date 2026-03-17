صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انشورنس کمپنی کے اہلکار ظاہر کر کے گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے رقم وصول کرنے والے گرفتار

  سرگودھا
انشورنس کمپنی کے اہلکار ظاہر کر کے گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے رقم وصول کرنے والے گرفتار

خوشاب(نمائندہ دنیا )ایس ایچ او تھانہ خوشاب اظہر اقبال نے سرگودھا روڈ نامیوالی پھاٹک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے رقم وصول کرنے والے گروہ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ملزم محمد یاسین موقع سے فرار ہو گیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان خود کو ایک انشورنس کمپنی کے اہلکار ظاہر کر کے گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کے نام پر ڈرائیوروں سے رقم وصول کرتے تھے ۔کارروائی کے دوران ایک ملزم سول ڈیفنس کی وردی پہنے ہوئے تھا جبکہ پولیس نے ان کی گاڑی سے جعلی انشورنس رسیدیں، ایک لیٹر اور نقد رقم بھی برآمد کی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف تعزیراتِ پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس