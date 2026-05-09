صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن کے تحت انکوائری کمیٹی تشکیل

  • سرگودھا
پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن کے تحت انکوائری کمیٹی تشکیل

پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن کے تحت انکوائری کمیٹی تشکیلسیکرٹری محتسب پنجاب مسٹر قیصر سلیم کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈوائزر صوبائی محتسب پنجاب سرگودھا ریجن محمد الیاس گل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کو ہراسگی سے تحفظ فراہم کرنے کی محتسب پنجاب نے ‘‘پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010’’ کے تحت ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے ۔ یہ کمیٹی مختلف شکایات کی تحقیقات کرے گی۔ سیکرٹری محتسب پنجاب مسٹر قیصر سلیم کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ ایڈوائزر (ٹی اینڈ ایم) مسٹر عارف انور بلوچ اور ڈائریکٹر (اے اینڈ ایف) مس درِ شہوار کو بطور ارکان شامل کیا گیا ہے ۔

اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دفتر محتسب پنجاب سے متعلق خواتین کو ہراسگی کے خلاف دائر رسمی اور غیر رسمی شکایات کی تحقیقات کرے ۔ اس کے علاوہ ایسے معاملات بھی کمیٹی کے دائرہ اختیار میں ہوں گے جن میں کمیٹی کی کسی خاتون رکن کو پنجاب میں کسی فرد کی جانب سے ہراسگی کا سامنا ہو۔محمد الیاس گل نے مزید کہا ہے کہ یہ کمیٹی ورکر خواتین کو ہراسگی اور تشدد کے خلاف بہتر تحفظ فراہم کرنے میں معاون ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے صنفی امتیاز کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر بغیر ہیلمٹ،لائسنس اسکوٹی پراسمبلی پہنچ گئے

نئے تعینات اور سبکدوش قونصل جنرلز کے اعزاز میں ہائی ٹی کااہتمام

لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت

یونیورسٹی روڈ عوام کیلئے اذیت بن چکی ہے ، منعم ظفر

مسلم ممالک قضیہ فلسطین پس پشت نہ جانے دیں، تنظیم اسلامی

کراچی بار کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن