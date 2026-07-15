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حکومت محدود ترسیلات زر سے قرضے اداکرے :آصف وہرہ

  • سرگودھا
حکومت محدود ترسیلات زر سے قرضے اداکرے :آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے۔

کہ حکو مت ایسی پالیسی تشکیل د ے جسکے تحت ترسیلات زر کا محدود اور طے شد ہ حصہ غیر ملکی قرضوں کی ادا ئیگی کیلئے مختص کیا جا ئے بیر و ن ملک مقیم پاکستانیو ں کی جا نب سے بھیجی جا نے وا لی رقو م نے معیشت کو استحکا م دینے اور ز ر مبا د لہ کے ذخا ئر بہتر بنا نے میں کلیدی کر دا ر ادا کیا ہے حکو مت قرضوں سے نجا ت کیلئے بھی پلا ننگ کر ے کیونکہ قرضوں کی معیشت کسی صور ت بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔

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