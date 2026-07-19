صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائرنگ مقدمہ:گرفتار ملزم سے پستول برآمد،مقدمہ درج

  • سرگودھا
فائرنگ مقدمہ:گرفتار ملزم سے پستول برآمد،مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ چکڑالہ پولیس نے فائرنگ کے مقدمے میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر کے اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف جاری مہم کے دوران ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ انسپکٹر ملک عبدالغفار اور ان کی ٹیم نے فائرنگ کے مقدمے میں گرفتار ملزم اکرام اللہ ولد جان محمد، سکنہ چکڑالہ سے دورانِ تفتیش انکشاف پر واردات میں استعمال ہونے والا 30 بور پستول برآمد کیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اسلحے کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا، جس پر اس کے قبضے سے پستول تحویل میں لے کر اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

50 ڈبل ڈیکر ، 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

اسمگلنگ کی بڑی کوششیں ناکام،ہیرے ، پلاٹینم بارز برآمد

گورنر سے انڈونیشیا کے سفیرکی ملاقات

پولیس چیف کا کمشنر کے ہمراہ افغان کیمپ کا دورہ

متوقع بارشیں، نالوں کی صفائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت

کے الیکٹرک ریفرنڈ م میں پی پی کی حمایت یافتہ یونین کامیاب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل