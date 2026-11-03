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چوروں اور چوکیدارمیں فائرنگ کا تبادلہ چور فرار

  • سرگودھا
چوروں اور چوکیدارمیں فائرنگ کا تبادلہ چور فرار

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)چوروں اور چوکیدارمیں فائرنگ کا تبادلہ چور واردات کئے بغیر فرار ہو گئے ۔

اتوار اور سموار کی شب رات دو بجے کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار چور ذوالقرنین پارک میں سولنگ نمبر دو پرموٹر سائیکل پر چوری کی نیت سے آئے چوکیدار کے آواز لگانے پر نامعلوم چوروں نے فائرنگ کر دی جس کے جواب میں چوکیدار نے بھی جوابی فائرنگ کر دی فائرنگ کا یہ سلسلہ نصف گھنٹے تک جاری رہااور چور ناکام موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے ۔ 

 

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