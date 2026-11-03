اشیاء خورونوش مہنگے داموں فروخت پر 4افراد گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر )4افراد قانون کے شکنجے میں آ گئے ، بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر انتظامیہ کی ٹیموں نے گزشتہ روز نصیر پور،23شمالی، پرانا بھلوال،سلانوالی،میانی و دیگر مقامات پر چھاپوں کے دوران محمد اشتیاق، جاوید، امجد سلطان، عبدالوہاب کو اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت اور ریٹ لسٹیں غائب کرنے پر پولیس کے حوالے کر کے ان کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے اس دوران انہیں بھاری جرمانے بھی کئے گئے ۔
4افراد قانون کے شکنجے میں آ گئے ، بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر انتظامیہ کی ٹیموں نے گزشتہ روز نصیر پور،23شمالی، پرانا بھلوال،سلانوالی،میانی و دیگر مقامات پر چھاپوں کے دوران محمد اشتیاق، جاوید، امجد سلطان، عبدالوہاب کو اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت اور ریٹ لسٹیں غائب کرنے پر پولیس کے حوالے کر کے ان کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے اس دوران انہیں بھاری جرمانے بھی کئے گئے ۔
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